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Dolarda hızlı düşüş! 7,70'in altını gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 12.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla dün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7,78'e kadar gerilemesinin ardından güne yükselişle başlayan döviz kurları, günün ikinci yarısında düşüşe geçti. Dolar/TL 7,70'in altına inerken; euro/TL 9,08'i gördü.

Dün 8,20'nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Sabah saatlerinde gelen tepki alımlarıyla 7,89'a kadar tırmanan dolar/TL, günün ikinci bölümünde hızla değer kaybediyor. 7,68'i gören dolar/TL, saat 14:41 itibarıyla 7,7090'dann değerleniyor. Euro/TL ise 9.0833'e kadar geriledikten sonra aynı dakikalarda 9,1175'ten el değiştiryordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birileri yine bir günde hatta iki saat içinde parasına para katıyor düşme sabit olmadıktan sonra 1 liraya düşse ne olur
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