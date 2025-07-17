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Dolarda son durum (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte sterlin ve euro fiyatı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,2760 seviyesinden işlem görüyor. İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolarda son durum (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte sterlin ve euro fiyatı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,2550'den tamamladı.

DOLAR, EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 46,8820'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 kazançla 54,0960'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Beyaz Saray'da, basın mensuplarının, Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtlayan Trump, Fed Başkanı'nın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade ederek, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu.

Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed Başkanı'nın görev süresinin dolacağına işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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