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Dolarda yükseliş! 2 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 2 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

02.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Aralık Perşembe haftanın dördüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Resmi Gazete'de yeni sayıda yayınlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Dolar/TL kuru dün akşam saatlerinde tarihi rekorunu kırarak 14 lira seviyesini aşmıştı. Peki 2 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 2 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolarda yükseliş! 2 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 2 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 2 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi ve yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu da araştırılıyor. Peki 2 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

2 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 2 Aralık Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,5229 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5097 lira, satış fiyatı ise 13,5362 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %9.75 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.07 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%2,06'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,3327 TL'den yapan euro şu anda 15,2912 TL alış ve 15,3742 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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