Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor.

Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL 8,10 ile tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL ise 9,58'den işlem görüyor.

Yurt içinde ise piyasalar bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısı ve jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs salgını konusunu yakından takip edecek. Dün 8 lirayı aştıktan sonra 8,0986'ya kadar tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde de tarihi seviyelerin hemen altında değerleniyor. Saat 09:43 itibarıyla dolar/TL 8.1001'den euro/TL ise 9.5937'ten el değiştiriyor.

Bugün piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, TCMB'nin açıklayacağı uluslararası rezervler ve TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları verileri izlenecek. Borsada bilançolar izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.

