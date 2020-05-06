Dolarda yükseliş sürüyor!

Düzenleyici kurumlardan gelen TL'ye yönelik hamlelerin yanı sıra politik risklerin gündeme gelmesi kurda oynaklığı artırdı ve dolar/TL 7.19 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalar güne TCMB’den swap ve BDDK’dan bankaların yurtdışı bankalarla TL işlemlerini sınırlama hamleleriyle başladı.

Swap piyasasında işlem limitlerinin yüzde 40'a yükselmesi TCMB’nin döviz rezervlerinin artmasına katkı sağlayacak olsa da swap hariç rezervlerin düşük olması soru işareti yaratmaya devam ediyor.

Ek olarak Libya ve Suriye'ye yönelik risklerin ön plana çıkması kurda yukarı yönlü sert hareketler yaşanmasına neden oluyor.

Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini sürdüren ve günün büyük bir kısmını 7.15 civarında geçiren dolar/TL kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16:00'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinin başlamasıyla birlikte yukarı yönlü atağını sürdürdü ve 7.1958 seviyesini gördü.

Bakan Albayrak’ın telekonferansta swap görüşmeleri için “G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim” açıklaması ardından tekrar geri gelen kur saat 17:21 itibariyle 7.1852 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.7690 seviyesini gördükten sonra 7.76 seviyesine geriledi.

Dolar/TL, Ağustos 2018'de 7.24 ile zirve görmüştü.

