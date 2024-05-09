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Doların gözü saat 10.30'da! Merkez Bankası açıklaması öncesi son durum

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 09:33
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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine 32,26 TL'den başlayan Dolar/TL kurundaki hareketleri anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. (9 Mayıs 2024 güncel döviz kuru, dolar, euro fiyatları...)

Doların gözü saat 10.30'da! Merkez Bankası açıklaması öncesi son durum

Merkez Bankası bugün saat 10.30 yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumda yıl sonu enflasyon beklentileri belli olacak. Doların gözü saat 10.30'daki sunumda. Merkez Bankası sunumu öncesi dolar güne kaç TL'den başladı?

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, Euro 34,7480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 34,7460 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,7480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2600 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,6990 lira olmuştu.

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dolar Merkez Bankası
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