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Doların yönü yukarı! 41'e doğru adım adım yükseliyor... (1 Ağustos dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yatırımcının gözü kulağı döviz fiyatlarında. Paranın yönünün ne tarafa olacağını merak eden yatırımcı, piyasaları yakından takip ederken "Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Yönünü yukarı doğru çeviren doların yükselişi sürerken eurodaki kayıp devam ediyor İşte 1 Ağustos 2025 cuma (bugün) dolar ve euroda son durum...

Doların yönü yukarı! 41'e doğru adım adım yükseliyor... (1 Ağustos dolar kaç TL, euro kaç TL?
Devrim Karadağ

Dolar alıp başını gidiyor, euro kan kaybediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası piyasalar yönünü bulmaya çalışırken, yatırımcılar da "Parayı nereye park etsem?" diye bakıyor. İç ve dış piyasaların yönün belirleyen döviz kurlarını yakın takibe alan yatırımcılar "Dolar kaç TL? Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Peki 1 Ağustos 2025 cuma (bugün) dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 08.20 itibarıyla döziv kurlarında son durum:

ABD Doları (USD):

Alış: 40,66 TL
Satış: 40,67 TL

Doların yönü yukarı! 41 e doğru adım adım yükseliyor... (1 Ağustos dolar kaç TL, euro kaç TL? 1

Euro (EUR):

Alış: 46,43 TL
Satış: 46,53 TL

Doların yönü yukarı! 41 e doğru adım adım yükseliyor... (1 Ağustos dolar kaç TL, euro kaç TL? 2

İngiliz Sterlini (GBP):

Alış: 53,72 TL
Satış: 53,74 TL

Doların yönü yukarı! 41 e doğru adım adım yükseliyor... (1 Ağustos dolar kaç TL, euro kaç TL? 3

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,67
40,67
% 0.08
09:19
Euro
46,54
46,54
% 0.09
09:19
İngiliz Sterlini
53,73
53,75
% -0.12
09:19
Avustralya Doları
26,17
26,18
% 0.23
09:19
İsviçre Frangı
50,01
50,03
% -0.02
09:19
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 1.35
09:10
Çin Yuanı
5,64
5,64
% 0.07
09:10
İsveç Kronu
4,16
4,16
% 0.13
09:19
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