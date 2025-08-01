Doların yönü yukarı! 41'e doğru adım adım yükseliyor... (1 Ağustos dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar alıp başını gidiyor, euro kan kaybediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası piyasalar yönünü bulmaya çalışırken, yatırımcılar da "Parayı nereye park etsem?" diye bakıyor. İç ve dış piyasaların yönün belirleyen döviz kurlarını yakın takibe alan yatırımcılar "Dolar kaç TL? Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Peki 1 Ağustos 2025 cuma (bugün) dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 08.20 itibarıyla döziv kurlarında son durum:

ABD Doları (USD):

Alış: 40,66 TL

Satış: 40,67 TL

Euro (EUR):

Alış: 46,43 TL

Satış: 46,53 TL

İngiliz Sterlini (GBP):

Alış: 53,72 TL

Satış: 53,74 TL