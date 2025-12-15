FİNANS

Döviz bozdururken dikkat! TÜYEMDER'den "ek ücret" iddialarına açıklama geldi

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER), dolar bozduranlardan "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında kesinti yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, ilke ve mevzuata aykırı hareket eden üyeler hakkında gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, "Döviz bürolarında eski veya yeni basım ayrımı yapılarak komisyon, kesinti ya da 'sigorta' adı altında herhangi bir bedel tahsil edilmesi hukuken mümkün değildir ve mevzuata aykırıdır" denildi.

TÜYEMDER'den yapılan açıklamada derneğin, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerini ve sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşları etik kurallar, mevzuat hükümleri ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ettiği belirtildi.

Son günlerde döviz bürolarının eski basım ABD doları bozarken "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında ek ücret alındığına dair kamuoyunda yanlış ve yanıltıcı bir algının oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açıkça ifade etmek isteriz ki döviz bürolarında eski veya yeni basım ayrımı yapılarak komisyon, kesinti ya da 'sigorta' adı altında herhangi bir bedel tahsil edilmesi hukuken mümkün değildir ve mevzuata aykırıdır. Bu konuda dile getirilen iddiaların, döviz bürolarının faaliyet alanı ve yetkileriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamalara ilişkin tereddütlerin ve fiili sorunların asıl muhatabı döviz büroları değil, bankacılık uygulamalarıdır. Bu hususun kamuoyu tarafından doğru anlaşılması, sektörümüzün itibarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

"YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANACAK"

Açıklamada, TÜYEMDER'in, sektörün itibarına zarar veren, kamuoyunu yanıltan ve yetkisiz, etik dışı, fırsatçı uygulamalar içerisinde olduğu tespit edilen firmaları açıkça kınadığı vurgulandı.

Üyelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma, sorumluluk ve mevzuata uygunluk bilinciyle hareket edeceğine olan inançlarının tam olduğu belirtilen açıklamada, "Dernek ilke ve mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeler hakkında yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

