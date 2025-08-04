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Döviz fiyatlarında son durum! 4 Ağustos 2025 dolar, euro kaç tl?

Döviz fiyatlarında son durum ne? 4 Ağustos'ta Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,6750 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 47,1510 işlem görüyor. İşte dolar, euro son durum...

Döviz fiyatlarında son durum! 4 Ağustos 2025 dolar, euro kaç tl?

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 47,1510'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 54,1020'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Döviz fiyatlarında son durum! 4 Ağustos 2025 dolar, euro kaç tl? 1

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerle oynaklıkların artabileceği tahmin ediliyor.

Döviz fiyatlarında son durum! 4 Ağustos 2025 dolar, euro kaç tl? 2

İSTİHDAM VERİLERİ ZAYIF GELMİŞTİ

Geçen hafta zayıf gelen istihdam verileri, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump ise temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi. Ayrıca Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi." yorumunda bulundu. Analistler, bu gelişmenin ardından ABD'de kamu kurumlarının bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin de artabileceğini kaydetti.
Döviz fiyatlarında son durum! 4 Ağustos 2025 dolar, euro kaç tl? 3

PİYASALAR ENFLASYONU BEKLİYOR

Öte yandan, yurt içinde gözler bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Bu arada, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.
AA

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İngiliz Sterlini
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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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% 0.52
10:00
İsveç Kronu
4,20
4,21
% -0.18
10:05

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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