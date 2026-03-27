Döviz kuru yükselişe geçti! Dolar/TL bir rekor daha kırdı

Orta Doğu'daki gerilimlerin sonlanacağına dair iyimserliklerin törpülenmesi varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları artırdı. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin bir süre devam edeceğine yönelik tahminleri kuvvetlendirdi.

ABD Başkanı Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi. Orta Doğu'daki gerilim piyasaları talan etti.

Öte yandan piyasalarda cuma günleri etkili olan swap işlemlerinin etkisiyle Dolar/TL rekor tazelerken, Euro/TL yönünü yukarı çevirdi.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Dolar/TL, swap işlemlerinin etkisiyle yeni rekorlar kırdı.

Kur, haftayı zirve seviyeden kapatmaya hazırlanıyor. Saat 08.30 itibarıyla 44,44 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de yukarı yönlü hareket ediyor. Kur, saat 08.30 itibarıyla 51,33 seviyesinde bulunuyor.