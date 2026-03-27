FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Döviz kuru yükselişe geçti! Dolar/TL bir rekor daha kırdı

Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dolar/TL kuru gece seansında 44,46 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken, Euro/TL 51,35 seviyesinde bulunuyor.

Cansu Çamcı

Orta Doğu'daki gerilimlerin sonlanacağına dair iyimserliklerin törpülenmesi varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları artırdı. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin bir süre devam edeceğine yönelik tahminleri kuvvetlendirdi.

ABD Başkanı Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi. Orta Doğu'daki gerilim piyasaları talan etti.

Öte yandan piyasalarda cuma günleri etkili olan swap işlemlerinin etkisiyle Dolar/TL rekor tazelerken, Euro/TL yönünü yukarı çevirdi.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Dolar/TL, swap işlemlerinin etkisiyle yeni rekorlar kırdı.

Kur, haftayı zirve seviyeden kapatmaya hazırlanıyor. Saat 08.30 itibarıyla 44,44 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de yukarı yönlü hareket ediyor. Kur, saat 08.30 itibarıyla 51,33 seviyesinde bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece para transferi yapanlar dikkat! Yeni zorunluluk geliyorGece para transferi yapanlar dikkat! Yeni zorunluluk geliyor
Bakanlıktan 'kira yardımı' açıklaması geldi!Bakanlıktan 'kira yardımı' açıklaması geldi!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,45
44,47
% 0.28
11:44
Euro
51,28
51,30
% 0.07
11:44
İngiliz Sterlini
59,25
59,27
% 0.24
11:44
Avustralya Doları
30,66
30,68
% 0.45
11:44
İsviçre Frangı
55,81
55,85
% 0.12
11:44
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.7
11:40
Çin Yuanı
6,43
6,43
% 0.34
11:44
İsveç Kronu
4,71
4,72
% 0.38
11:44
Anahtar Kelimeler:
rekor dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.