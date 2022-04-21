Döviz mevduatlarında büyük artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz mevduatlarına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Nisan haftasında 1,12 milyar dolar artış gösterdi. Parite etkisinden arındırılmış artış ise 780 milyon dolar olarak kaydedildi. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırıldığında 175 milyon dolarlık düşüş izlenirken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 956 milyon dolarlık artış yaşandı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artış eğilimi de devam etti. TCMB'nin brüt rezervleri 112,3 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 19,1 milyar dolar oldu. Swaplar hariç net rezervlere bakıldığında ise ilgili haftada bu verinin eksi 44,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği görüldü.

Rezervler açısından da bir süredir izlenen kur korumalı mevduat rakamlarına bakıldığında ise bu enstrümanda 756,6 milyar TL toplandığı izlendi. Bir önceki hafta bu büyüklük 728,7 milyar TL olmuştu. Haftalık menkul kıymetler istatistikleri hisse tarafına girişlerin devam ettiğini gösterdi. 15 Nisan haftasında yabancı yatırımcı nette 27 milyon dolarlık hisse, 37 milyon dolarlık tahvil aldı.



