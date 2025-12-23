Döviz piyasasında dalgalanma: Dolar ve euro güne nasıl başladı? (23 Aralık 2025)

Yatırımcılar ve vatandaşlar döviz kurlarını yakından takip ediyor. İşte güncel rakamlar ve piyasa beklentileri.

23 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz piyasası yatırımcıların ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki performansı yakından izleniyor. Sabah saatlerinde açıklanan ilk verilere göre, Dolar güne hafif bir yükselişle başlarken, Euro'da da benzer bir tablo gözlemleniyor. Ancak piyasanın açılmasıyla birlikte kurlarda dalgalanmalar yaşanıyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç piyasadaki ekonomik gelişmeler kurların yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi öneriliyor.

Dolar ve Euro'daki son durum şu şekilde:

Dolar/TL: Saat 13.18 itibarıyla 42,8284 TL seviyesinde.

Euro/TL: Saat 13.20 itibarıyla 50,7223 TL seviyesinde.

Bu rakamlar, gün içinde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların güncel verileri takip etmesi ve uzman görüşlerini dikkate alması önemlidir.

Döviz piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Uzmanlar, piyasayı yakından takip etmenin, riskleri minimize etmek ve potansiyel kazançları maksimize etmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. TCMB'nin atacağı adımlar ve küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarının gelecekteki seyrini belirleyecek önemli faktörler olacak.