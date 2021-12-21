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Dövize endeksli mevduat sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL destek paketinde neler var?

21.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda rekor tazeleyen ve geçtiğimiz gün 18,40 TL'ye kadar çıkan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemini açıklaması üzerine değer kaybetti. Doların 12,62 TL'ye kadar düşmesinin ardından dövize endeksli mevduat sisteminin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Konu, birçok ekonomist tarafından değerlendirildi. İşte detaylar...

Dövize endeksli mevduat sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL destek paketinde neler var?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" ifadeleri TL'nin dolar karşısında hızla değer kazanmasına neden oldu. İşte dövize endeksli mevduat sisteminin detayları...

Dövize endeksli mevduat sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL destek paketinde neler var?

DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT PAKETİ NEDİR?

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozdurulduğunu belirtti.

Bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisi döviz getirisinin altında kalırsa oluşacak fark vatandaşlara ödenecek. Ayrıca ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilecek. Dövize çevrilebilir mevduat uygulaması maliyeti Hazine tarafından karşılanacak.

Dövize endeksli mevduat sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL destek paketinde neler var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan finansal araçlar ve ekonomik tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

  • Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.
  • Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.
  • Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.
  • Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.
  • Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.
  • KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.
  • Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.
  • Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.
  • Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir. Proje bankacılığı konusunda atılacak adımlar hızlandırılacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu sistem uygulanacak insaallah ve faiz belasi bitecek. Tl mevduatina bu sistemde stopaj yok ve kur altinda yipranmada yok. dolayisiyla TL sina yonelme olacak elde TL mevduati cogalinca bankalar ucuz faizli kredi vermeye calisacak faiz iyice dusecek. Gercekten muthis bir sistem

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