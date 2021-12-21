Dövize endeksli mevduat sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL destek paketinde neler var?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" ifadeleri TL'nin dolar karşısında hızla değer kazanmasına neden oldu. İşte dövize endeksli mevduat sisteminin detayları...

DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT PAKETİ NEDİR?

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozdurulduğunu belirtti.

Bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisi döviz getirisinin altında kalırsa oluşacak fark vatandaşlara ödenecek. Ayrıca ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilecek. Dövize çevrilebilir mevduat uygulaması maliyeti Hazine tarafından karşılanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan finansal araçlar ve ekonomik tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları: