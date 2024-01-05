Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'dan 'TL' tahmini

Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, "Türk Lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna, "evet" yanıtını verdi.

Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına dile getiren Goldman Sachs, "Bu da iç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açmıştır" ifadesini kullandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre banka değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirasının en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği göz önünde bulundurulduğunda, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz"





