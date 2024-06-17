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Düşüşler görülmüştü ama yeniden ayağa kalktılar! İşte geçtiğimiz haftanın kazandıran yatırım araçları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 08:04
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Yatırım araçlarının haftalık performansları belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda düşüşler kaydedilen altın, borsa ve dolarda ibre yeniden yükselişe döndü.

Düşüşler görülmüştü ama yeniden ayağa kalktılar! İşte geçtiğimiz haftanın kazandıran yatırım araçları

Yatırımcılar altın, borsa ve dolardaki yükselişleri takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958,11, en yüksek 10.575,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 11.745,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 artışla 9.974,16 puan, Sanayi Endeksi 2,07 kazançla 14.150,32 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681,19 puan oldu.

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MAVİ GİYİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçtiğimiz hafta en çok yükselen yüzde 14,52 ile Mavi Giyim oldu.

Mavi Giyim’i, yüzde 12,16 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,06 ile BİM Birleşik Mağazalar izledi.

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EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding, 440 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA ve 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,04 artışla 2.450 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,44 kazançla 15 bin 970 liraya yükseldi.

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Doların satış fiyatı yüzde 1,31 artışla 32,6860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,01 düşüşle 34,9060 lira oldu.

Geçen hafta 41,1030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75 artarak 41,4100 liraya yükseldi.

(AA)

Express


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