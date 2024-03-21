En sert tepki dolar ve borsadan! Merkez Bankası faiz kararı beklentileri aştı: Piyasalar hareketlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırarak yüzde 45’ten yüzde 50 seviyesine yükseltti. Bu karar piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Piyasanın beklentisi üzerinde gelen faiz artışı sonrası haftalardır rekor kıran dolar/TL kuru yüzde 1'den fazla düşerek 32 liranın altına kadar geri çekildi. Gram altın ise 2.279 liradan değerleniyor.

BANKACILIK ENDEKSİNDE ARTIŞ

TCMB faiz kararının ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı. Bankacılık Endeksi 10523,95 puana kadar yükseldi, şu sıralarda düne göre yüzde 2,53 artışla 10414,03 puanda.

MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ DOĞRU BULUNDU

SEB Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Baş Stratejisti Erik Meyersson sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde, "TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı. Bu noktada tartışmasız doğru bir hamle, Merkez Bankası'nın birçok kişinin inandığından daha fazla manevra alanına sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.







