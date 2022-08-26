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Endeks 20 yılın zirvesinde! Dolar/TL yıl içi rekorunu kırdı: Beklenti yüzde 60…

26.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon tüm dünyanın sorunu olmaya devam ederken 1 numaralı merkez bankası Fed’in Eylül’deki toplantısında faizleri 75 baz puan arttırma ihtimali yüzde 60’ın üzerine çıktı. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde gezerken, yurt içinde Dolar/TL kuru yıl içi zirvesini güncellemeye devam ediyor. 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi gören dolar/TL 26 Ağustos Cuma günü 18,22’yi test etti.

Endeks 20 yılın zirvesinde! Dolar/TL yıl içi rekorunu kırdı: Beklenti yüzde 60…

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlarla 75 baz puanlık faiz artışına daha fazla ihtimal vermeye başladı. 21 Eylül’de yapılacak FOMC toplantısında Fed’in 75 baz puan oranında faiz artışına gideceği beklentisi yüzde 60’ın üzerine çıktı.

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ENFLASYON KORKUSU BÜYÜYOR

Atlanta Fed Başkanı Bostic, 50 ila 75 baz puan arasında kaldığını, istihdamın güçlü gelmeye devam etmesi ve enflasyonda da yavaşlama görülmemesi durumunda 75 baz puanı destekleyebileceğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı Bullard, enflasyonu düşürmek için hızlı davranılması gerektiğini belirterek önden yüklemeli faiz artırımının devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Daly de, bu ay içindeki açıklamasında direkt faiz oranlarını yorumlamadı, fakat enflasyonu düşürmenin hayati bir konu olduğunu belirtti. Ülkede insanların hem işlerinin olması hem de enflasyonun makul seviyelerde olmasını istediklerini, kendilerinin de bunu sağlamak için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

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Kansas City Fed Başkanı George, Fed’in faiz artırımına devam etmesi için alan olduğunu, ancak oranın verilere bağlı olduğunu belirtti. Önceki açıklamasında daha temkinli olunması gerektiğini belirten ve Güvercin tarafta olan George, faizlerin bir süre yüzde 4 üzerine çıkması gerekebileceğini belirterek şahin bir ifade kullandı. Richmond Fed Başkanı Barkin ise, önden yüklemeli sürecin Eylül’de de devam etmesi gerektiğini belirtti, ancak bunda verilerin belirleyici olacağını da ekledi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE DOLAŞIYOR

Faiz beklentilerinin artmasıyla yükselişe geçen dolar göstergesi bu hafta 109,28 seviyesine çıkarak Temmuz’da görülen ve 20 yılın zirvesi olan seviyeyi tekrar test etti. Endeks 108,60 üzerinde işlem görüyor.

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DOLARDA YENİ ZİRVE

Yurt içinde ise enflasyon ve para politikasındaki ayrışma nedeniyle Eylül 2021’de yükselişe geçen dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi görmüştü. Aynı gün alınan kararlar ve müdahale ile düşen kurda bu yıl içinde kademeli olarak yükseliş devam etti. Dün önce 18,18’i gören dolar/TL, gece 18,22’ye çıkarak yılın rekorunu kırdı. Önceki dakikalarda tekrar 18,22 test edilerek yıl içi rekor seviye test edildi.

YEDİ AY SONRA FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM

Eylül-Aralık döneminde 500 baz puan faiz indirimi yapan Merkez Bankası bu yılın ilk 7 ayında faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Geçen hafta yapılan Ağustos toplantısında politika faizini 100 baz puan indiren banka, dünkü toplantı özetinde şu açıklamaya yer verdi:

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“Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir.”

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