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Endekste 20 yıl sonra bir ilk! 112 seviyesini aştı

23.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar endeksi 20 yılın zirvesin aşarken, yurt içinde Dolar/TL kuru yıl içi zirvesini güncellemeye devam ediyor. Dolar endeksi, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi.

Endekste 20 yıl sonra bir ilk! 112 seviyesini aştı

Dolar endeksi, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle 20 yıl sonra tekrar 112 seviyesini üzerini gördü.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişeleri derinleşirken, bu durum küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle bugün 112,071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 112,0500 seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi haftalık bazda ise yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Artan küresel dolar talebi ile avro/dolar paritesi de 0,9751 ile 20 yılın, sterlin/dolar paritesi de 1,1150 ile 37 yılın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/Japon yeni paritesi ise dün Japon hükümeti ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz piyasasına müdahalesi sonrası 140 seviyesine kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı ve tekrar yükselişe geçti. Parite bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 142,8 seviyesinde dengelendi.

dolar-hizli

POWELL'IN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 75 baz puan artırmasının yanı sıra bu yıl sonuna kadar 125 baz puanlık daha faiz artırımı yapabileceği tahminlerinin doları desteklediğini ifade etti.

Avrupa'da açıklanan öncü makroekonomik verilerin bölgeye ilişkin resesyon endişelerini artırdığını vurgulayan analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve buna paralel enerji krizinin de avro ve sterlini baskıladığını bildirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını belirtti.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya, Avro Bölgesi ve İngiltere'de imalat sanayi PMI 50'nin altında kalarak ekonomide daralmanın sürdüğüne işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Endeks dolar
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