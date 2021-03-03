Enflasyon sonrasında dolar/TL düştü!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 15,61, aylık yüzde 0,91 arttı. Açıklamanın ardından dolar/TL kurunda hafif düşüş seyretti. Nisan veya Mayıs ayı gibi zirve yapması beklenen yıllık TÜFE, Şubat ayında beklenenden daha hızlı arttı. Tüketici fiyatları, Şubat ayında aylık yüzde 0.91 artış gösterdi. Bir önceki ay yüzde 14.97 olan yıllık enflasyon yüzde 15.61'e yükseldi. İşte enflasyon sonrası dolar/TL kurunda son durum...

ENFLASYON SONRASI DOLAR HAFİF DÜŞTÜ

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar/TL kurunda hafif düşüş oldu. Güne 7.34 lira civarında başlayan dolar/TL kuru 7.32 lira seyretmeye başladı.

