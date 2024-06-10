Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı! Yüzde 30'a indi

Ekonomide Merkez Bankası'nın normalleşme adımları devam ederken, ihracatta döviz bozdurma zorunluluğuyla ilgili yeni bir karar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada söz konusu kararı duyururken "Müjdeli haber" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN 'MÜJDE' DİYE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" demişti.

BUGÜN BAŞLADI

Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren u uygulama bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Büyüme tarafında da oranlar son derece olumlu seyrediyor.

Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçıların da katkısıyla inşa edeceğiz. Bunun için biraz sabır, kararlılık, dirayet göstermek gerekiyor. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek.

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen belirsizliklerden kurtulunca bu yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacak. Bundan en küçük bir şüphe duymayın. Programa güvenmenizi istiyorum.

Kendi çıkarları dışında başka bir şey düşünmeyen felaket tellallarına karşı sağlam bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin tekrar şaha kalkasını istemeyenlere prim vermeyelim, işimize bakalım. Türkiye'nin başarılarına bir türlü sevinemeyenlerin, sırf haklı çıkmak uğruna sokaktaki vatandaşı yanlış yönlendiren, sürekli karamsarlık aşılayan muhterislere meydanı terk etmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra ekonomi ekibimiz ihracatçılarımızı daha sık bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımlar atacağız."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama gelmişti.

Bakan Şimşek X'ten yaptığı paylaşımında şunları söylemişti:

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik.

Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."







