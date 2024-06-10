FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı! Yüzde 30'a indi

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı! Yüzde 30'a indi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.06.2024 06:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Müjdeli bir haber" diyerek duyurduğu, ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren düzenleme; bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Söz konusu yeni uygulamaya ilişkin açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" mesajı paylaşmıştı.

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı! Yüzde 30'a indi

Ekonomide Merkez Bankası'nın normalleşme adımları devam ederken, ihracatta döviz bozdurma zorunluluğuyla ilgili yeni bir karar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada söz konusu kararı duyururken "Müjdeli haber" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN 'MÜJDE' DİYE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" demişti.

BUGÜN BAŞLADI

Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren u uygulama bugün başladı.

FGDFG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Büyüme tarafında da oranlar son derece olumlu seyrediyor.

Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçıların da katkısıyla inşa edeceğiz. Bunun için biraz sabır, kararlılık, dirayet göstermek gerekiyor. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek.

GFG

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen belirsizliklerden kurtulunca bu yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacak. Bundan en küçük bir şüphe duymayın. Programa güvenmenizi istiyorum.

Kendi çıkarları dışında başka bir şey düşünmeyen felaket tellallarına karşı sağlam bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin tekrar şaha kalkasını istemeyenlere prim vermeyelim, işimize bakalım. Türkiye'nin başarılarına bir türlü sevinemeyenlerin, sırf haklı çıkmak uğruna sokaktaki vatandaşı yanlış yönlendiren, sürekli karamsarlık aşılayan muhterislere meydanı terk etmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra ekonomi ekibimiz ihracatçılarımızı daha sık bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımlar atacağız."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama gelmişti.

GDFDH

Bakan Şimşek X'ten yaptığı paylaşımında şunları söylemişti:

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik.

Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz desteği geliyor! Kulisler bunu konuşuyor: Özel bir çalışma yapılacakDoğal gaz desteği geliyor! Kulisler bunu konuşuyor: Özel bir çalışma yapılacak
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yükseliş: İlk 5 ayda 3,2 milyar dolarMobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yükseliş: İlk 5 ayda 3,2 milyar dolar
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşıldıAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşıldı
Anahtar Kelimeler:
döviz Recep Tayyip Erdoğan dolar
En Çok Okunan Haberler
'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'

'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Kapıyı açınca kurşun yağdırıp öldürdüler! Apartmanda kar maskeli saldırganlar dehşeti

Kapıyı açınca kurşun yağdırıp öldürdüler! Apartmanda kar maskeli saldırganlar dehşeti

Doğal gaz desteği geliyor! Kulisler bunu konuşuyor: Özel bir çalışma yapılacak

Doğal gaz desteği geliyor! Kulisler bunu konuşuyor: Özel bir çalışma yapılacak

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor!

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor!

Bir alkollü içki grubuna daha zam

Bir alkollü içki grubuna daha zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.