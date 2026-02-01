Euro bugün kaç TL? 01 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatı, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,60 TL olarak belirlendi. Bu seviye, Euro'nun döviz piyasasındaki durumunu gösteriyor. Euro, son dönemde uluslararası ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Türkiye'deki makroekonomik faktörler de dalgalanmalara neden oldu. Bugünkü fiyat, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir göstergedir. Küresel ekonomik dengelerin yansıması olarak değerlendirilebilir.

51,60 TL seviyesine ulaşan Euro, birçok faktörden etkilenmeye devam ediyor. Enflasyon, faiz oranları ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları bu faktörlerden bazılarıdır. Yatırımcıların Euro'ya olan ilgisi, Euro Bölgesi'ndeki gelişmelere bağlı olarak artabilir. Ayrıca, Türkiye ekonomisini etkileyen iç dinamikler de etken olacaktır. Dolayısıyla, bu seviyenin önümüzdeki günler için önemli olacağı öngörülüyor. Euro'nun seyrinin izlenmesi, ilerleyen yatırımlar için kritik öneme sahiptir.