Euro bugün kaç TL? 02 Mart Pazartesi 2026 euro ne kadar?

02 Mart 2026 tarihinde Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değeri 51,78 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve Avrupa Birliği ekonomisindeki gelişmelerle şekillendi. Yatırımcılar için Euro’nun fiyatı önemli bir gösterge niteliği taşırken, enflasyon oranları ve merkez bankası kararları da dikkate alınıyor. Euro’nun artışı veya azalması, ticaret dengesi ve genel ekonomik göstergeleri etkileyen kritik bir faktördür.

Cansu Çamcı

02 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro fiyatı 51,78 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisi altında şekillendi. Yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri, Avrupa Birliği ekonomisindeki gelişmelerden etkileniyor. Bunun yanı sıra, enflasyon oranları ve merkezi bankaların kararları da bu durumu yansıtıyor. Euro'nun artışı veya azalması, ticaret dengesi üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Aynı zamanda genel ekonomik göstergeleri de etkilemektedir.

Bugünkü Euro fiyatı, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle dalgalanmalara açık. Kısa vadeli değişimler için bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yatırımcılar, Euro’nun seyrini etkileyen temel faktörlere odaklanıyor. Ayrıca, siyasi ve ekonomik gelişmeleri dikkate almak zorundalar. Uzun vadeli ödeme planlarına sahip firmalar için bu fiyat önem kazanıyor. Döviz yatırımları açısından stratejik karar alma süreçlerinde referans oluşturuyor. Euro’nun 51,78 TL seviyelerinde kalıp kalmayacağı, piyasaların dinamiklerine bağlı olarak değişebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,95
43,99
% 0.08
09:30
Euro
51,64
51,70
% -0.54
09:30
İngiliz Sterlini
58,85
58,98
% -0.56
09:30
Avustralya Doları
31,06
31,10
% -0.6
09:30
İsviçre Frangı
57,09
57,17
% -0.03
09:30
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.32
09:30
Çin Yuanı
6,39
6,39
% -0.22
09:30
İsveç Kronu
4,83
4,84
% -0.71
09:30
