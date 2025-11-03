FİNANS

Euro bugün kaç TL? 03 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?

03 Kasım 2025 tarihinde Euro’nun fiyatı 48,56 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Euro’nun bu seviyede işlem görmesi, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve Türkiye'deki mali durumla doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro’nun değerinde etkili olmaktadır. Euro'nun Türkiye'deki durumu, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişecektir.

Euro bugün kaç TL? 03 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?

03 Kasım 2025 tarihinde, saat 09.00’da Euro’nun fiyatı 48,56 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasasının dalgalanmalarını yansıtmaktadır. Bunun altında yatan birçok ekonomik gösterge bulunmaktadır. Euro’nun bu seviyede işlem görmesi, Avrupa ekonomisindeki gelişmelerle direkt ilişkilidir. Enflasyon oranları da bu durumu etkilemektedir. Türkiye'deki mali durum, Euro’nun değerini etkileyen başka bir faktördür.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro’nun değerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Döviz piyasasında Euro'nun değişimi, yatırımcılar üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum, finansal kurumların kararlarını da etkilemektedir. Euro'nun yükselmesi veya düşmesi, ayrıca ithalat ve ihracat yapan işletmeler üzerinde önemli etkiler yaratır. 48,56 TL seviyesindeki Euro fiyatı, pek çok detayı etkileyebilir.

Türkiye'nin Euro bölgesi ile ticari ilişkileri, Euro'nun geleceği açısından önemli bir belirleyici olacaktır. Gelecek dönemde Euro’nun Türkiye’deki durumu, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olacaktır. Türkiye'nin iç pazar dinamikleri de bu durumu etkilemektedir. Euro'nun değeri, bu etkenlerin bir araya gelmesiyle şekillenecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,08
42,09
% 0.05
09:52
Euro
48,56
48,63
% 0.08
09:52
İngiliz Sterlini
55,34
55,37
% 0.05
09:52
Avustralya Doları
27,58
27,60
% 0.22
09:52
İsviçre Frangı
52,32
52,35
% 0.13
09:52
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.14
09:50
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.15
09:51
İsveç Kronu
4,43
4,44
% 0.13
09:52
