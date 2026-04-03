Euro bugün kaç TL? 03 Nisan Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro, 03 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 51,55 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, euro'nun Türk lirası karşısındaki değer değişimini ve döviz piyasalarındaki dalgalanmayı yansıtıyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan euro fiyatları, ticaret, ihracat ve ithalat faaliyetlerini de etkilemekte. Global siyasi gelişmeler ve ekonomik veriler, euro’nun değerini belirleyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

Cansu Çamcı

Euro’nun güncel fiyatı 03 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 51,55 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, euro’nun Türk lirası karşısındaki değer değişimini gösterir. Yatırımcılar ve alım satım yapanlar için önemli bir gösterge olmaktadır. Ayrıca, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların etkisini yansıtmaktadır. Avrupa Ekonomisi ve Türkiye’nin döviz hacmi gibi faktörler, euro’nun değerinin oluşumunda rol oynamaktadır.

Euro’nun fiyatındaki artış veya azalış, finans piyasalarını etkiler. Bunun yanı sıra ticaret, ihracat ve ithalat faaliyetleri de bu durumdan etkilenir. Günlük euro fiyatları, yatırımcılar için önemli bir risk yönetim aracıdır. Ayrıca ekonomik veriler ve global siyasi gelişmelerle de bağlantılıdır. Türkiye’deki yerel piyasalar, euro’nun TL karşısındaki değerine göre karar alır. Yatırımcıların bu verilere dikkatle yaklaşması önemlidir.

Saat 09:00 itibarıyla belirlenen euro fiyatı, gün içinde dalgalanmalar gösterebilir. Piyasalardaki hareketlilik, yatırım stratejilerinde değişiklikler oluşturabilir. Bu dinamik yapı, yatırımcıları sürekli olarak bilgi sahibi olmaya yöneltmektedir. Sonuç olarak, euro fiyatları, finansal kararlar üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladıİstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,58
44,59
% 0.01
16:26
Euro
51,56
51,57
% 0.2
16:26
İngiliz Sterlini
59,12
59,14
% 0.28
16:26
Avustralya Doları
30,89
30,90
% 0.52
16:26
İsviçre Frangı
55,91
55,94
% 0.35
16:26
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.27
16:00
Çin Yuanı
6,48
6,49
% 0.16
16:26
İsveç Kronu
4,74
4,74
% 0.83
16:26
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

