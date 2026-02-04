FİNANS

Euro bugün kaç TL? 04 Şubat Çarşamba 2026 euro ne kadar?

04 Şubat 2026 itibarıyla euro, döviz piyasasında 51,53 TL seviyesinden işlem görmektedir. Euro fiyatlarındaki değişim, Avrupa'daki ekonomik veriler, enflasyon hedefleri ve para politikaları gibi faktörlerin etkisiyle dalgalanmaktadır. Yatırımcılar için bu seviyeler, strateji belirlemede oldukça önemlidir. Türkiye gibi gelişen piyasalarda döviz kurlarındaki oynaklık, ekonomik dengeyi etkileyebilmekte ve piyasa dinamiklerini şekillendirmektedir.

04 Şubat 2026 tarihi itibarıyla euro, saat 09.00'da 51,53 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, döviz piyasalarının dinamiklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Euroya olan talep ve ekonomik göstergelerin durumu, günlük dalgalanmaları etkilemektedir. Son dönemlerde Avrupa'daki ekonomik veriler karışık bir tablo sunmaktadır. Bu durum, euro fiyatlarının dalgalanmasına yol açmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, yatırımcıların euroya yönelik beklentilerini etkilemektedir. Enflasyon hedefleri de önemli bir faktördür.

Yılın başındayken euroda görülen fiyatlar dikkat çekicidir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir sinyal taşımaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişen piyasalarda döviz kurlarındaki dalgalanma, ekonomik dengeyi etkileyebilmektedir. Euro fiyatlarındaki değişim, global ekonomik koşullara bağlıdır. Yerel politikalar ve ticaret ilişkileri de belirleyici olacaktır. Dolayısıyla euroda görülen bu seviyeler, yatırımcılar için strateji belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,51
43,51
% 0.07
09:37
Euro
51,52
51,54
% 0.18
09:37
İngiliz Sterlini
59,71
59,75
% 0.23
09:37
Avustralya Doları
30,58
30,60
% 0.2
09:37
İsviçre Frangı
56,14
56,16
% 0.12
09:37
Rus Rublesi
0,56
0,57
% 0.05
07:10
Çin Yuanı
6,28
6,28
% 0.11
09:37
İsveç Kronu
4,90
4,90
% 0.27
09:37
