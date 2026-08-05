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Euro bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 05 Ağustos 2026'da 54,92 TL olarak belirlenmiştir. Avrupa'nın ortak para birimi olan euro, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yatırımcılar için önemli hale gelmiştir. Türkiye'deki döviz piyasalarında yerel ekonomik durum, enflasyon ve dış ticaret dengesi gibi faktörler euro değerini etkileyen unsurlardandır. Yatırımcıların eurodaki değer artışını analiz etmesi, piyasa trendlerini takip etmesi gerekmektedir.

Euro bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro Fiyatları ve Ekonomik Belirsizlikler

05 Ağustos 2026'da, saat 09:00'da euro'nun fiyatı 54,92 TL olarak belirlenmiştir. Euro, Avrupa'nın ortak para birimidir. Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, euroyu önemli bir yatırım aracı haline getiriyor. Türkiye’deki döviz piyasalarında, euro fiyatları birçok faktörden etkileniyor. Yerel ekonomik durum, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi, bu faktörlerin başında geliyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, eurodaki değer artışını analiz ediyor.

Euro'nun 54,92 TL seviyesindeki fiyatı, yatırımcılar arasında farklı değerlendirmelere yol açar. Bazı uzmanlar, euro/USD paritesindeki dalgalanmaları inceliyor. Türk Lirası üzerindeki etkileri dikkate almak önemlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara dikkat edilmelidir. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları, euro üzerinde etkili bir rol oynar. Ekonomik veriler de bu durumu destekler. Bu gibi dönemlerde yatırımcı davranışlarını izlemek gerekir. Piyasa trendlerini takip etmek, bilinçli yatırım kararları almayı sağlar.

Euro bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,58
47,58
% 0.11
09:56
Euro
54,96
54,97
% 0.22
09:56
İngiliz Sterlini
64,11
64,12
% 0.2
09:56
Avustralya Doları
33,53
33,55
% 0.13
09:56
İsviçre Frangı
58,88
58,91
% 0.25
09:56
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.83
09:50
Çin Yuanı
7,05
7,05
% 0.12
09:56
İsveç Kronu
5,00
5,01
% 0.21
09:56
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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