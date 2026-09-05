FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 5 Eylül 2026 itibarıyla 56,24 seviyesine çıkması, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik politikalarla doğrudan ilişkilidir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları da euro’nun değerini etkiliyor. Yatırımcılar, euro’nun geleceğini dikkatle izliyor.

Euro bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 euro ne kadar?

05 Eylül 2026 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 56,24 olarak belirlendi. Bu durum, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik politikalarla oluştu. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar da etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın yeni faiz kararları, euro’nun değerini etkiliyor. Ekonomik verilerin yönü de büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, euro’nun değer kazanıp kazanmayacağını dikkatle izliyor. Bu fiyat, Avrupa ekonomisinin sağlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Piyasalarda euro'nun bu seviyede kalması dikkat çekici bir durum. Döviz ticareti ile ilgili yatırımcılar için bu, bir dönüm noktası olabilir. Düşük enflasyon, euro'nun değerine olumlu katkı sağlıyor. İstikrarlı büyüme de durumu destekliyor. Ancak, siyasi belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar tehdit oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde euro’nun seyrinin nasıl olacağı merak ediliyor. Avrupa'nın ekonomik toparlanma süreci, bu durumu doğrudan etkileyecek.

Euro bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandıBakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı
150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,38
48,49
% 0.22
23:59
Euro
56,12
56,36
% -0.25
23:59
İngiliz Sterlini
65,43
65,48
% -0.22
23:58
Avustralya Doları
34,84
34,94
% 0.27
23:59
İsviçre Frangı
59,72
59,90
% -0.06
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.23
23:50
Çin Yuanı
7,21
7,23
% 0.37
23:59
İsveç Kronu
5,05
5,07
% -0.09
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.