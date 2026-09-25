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26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!
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26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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26-29 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli en güncel Şok aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, Şokta bu hafta sonu hangi indirimler var? Şok aktüel ürünler listesinde Hot Wheels ve Barbie oyuncaklar, ev tekstili, banyo setleri ve gıda ürünlerinde süper indirimler sizi bekliyor. Şok ta bu hafta yayınlanan aktüel kataloğu inceleyip en uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için gelin, Şok market fırsatlarını listelediğimiz içeriğimize geçelim!

Şok Market 26 - 29 Eylül 2026 aktüel kataloğunda çocuklar ve ev ihtiyaçları için harika ürünler yer alıyor! Oyuncak kategorisinde Hot Wheels araçlar, Barbie bebekler, pelüş oyuncaklar, uzaktan kumandalı arabalar ve zeka küpü gibi eğlenceli seçenekler sunuluyor. Ev ve hırdavat tarafında ise Luiza merdiven çeşitleri, takım çantası, organizer, duş başlığı setleri ile esnek evye boruları ön plana çıkıyor. Ayrıca çamaşır suyu, deterjan ve atıştırmalık gıdalar da indirimde!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Hot Wheels ones serisi tekli araba 299 TL

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı! 1

  • Hot Wheels tekli araba 129 TL
  • Disney Stitch pelüş 799 TL
  • Pufu Toys pelüş kedi 599 TL
  • Pelüş zürafa/kuzu 499 TL
  • Coco Surprise külahta pelüş 399 TL
  • Minecraft Goojitzu esnek figür 350 TL
  • Barbie wellness bebek 899 TL
  • Jurassic World hareketli dinozor 850 TL
  • Sessiz top 299 TL
  • Gokidy minkie biblo bebek 199 TL
  • Gokidy esnek güçlü hayvan figürleri 699 TL
  • Gokidy sürtmeli yarış motoru 399 TL
  • Vantuzlu sevimli pop it 199 TL
  • Sevimli dino sünger atış oyunu 299 TL

Gokidy gyrocar silikon teker uzaktan kumandalı araba 2,490 TL

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı! 2

  • Gokidy uzaktan kumandalı mini ekskavatör 1,190 TL
  • Vazoda blok çiçekler 1,250 TL
  • Dart 17" 6 oklu set 450 TL
  • Luiza 3+1 merdiven 999 TL
  • Luiza 4+4 merdiven 1,350 TL
  • Takım çantası 16" 299 TL
  • Çift taraflı 22 bölmeli organizer 175 TL
  • Fonksiyonel batarya ucu 100 TL
  • Lavabo filtre süzgeci 125 TL
  • Fonksiyonel batarya ucu (esnek/döner) 225 TL
  • Duş başlığı seti 150 TL
  • Turbo pervaneli duş başlığı seti 299 TL
  • Masajlı taraklı duş başlığı seti 275 TL
  • Fonksiyonel esnek eviye borusu 450 TL

Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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