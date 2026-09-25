26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

Şok Market 26 - 29 Eylül 2026 aktüel kataloğunda çocuklar ve ev ihtiyaçları için harika ürünler yer alıyor! Oyuncak kategorisinde Hot Wheels araçlar, Barbie bebekler, pelüş oyuncaklar, uzaktan kumandalı arabalar ve zeka küpü gibi eğlenceli seçenekler sunuluyor. Ev ve hırdavat tarafında ise Luiza merdiven çeşitleri, takım çantası, organizer, duş başlığı setleri ile esnek evye boruları ön plana çıkıyor. Ayrıca çamaşır suyu, deterjan ve atıştırmalık gıdalar da indirimde!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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