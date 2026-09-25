26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

Şok Market 26 - 29 Eylül 2026 aktüel kataloğunda çocuklar ve ev ihtiyaçları için harika ürünler yer alıyor! Oyuncak kategorisinde Hot Wheels araçlar, Barbie bebekler, pelüş oyuncaklar, uzaktan kumandalı arabalar ve zeka küpü gibi eğlenceli seçenekler sunuluyor. Ev ve hırdavat tarafında ise Luiza merdiven çeşitleri, takım çantası, organizer, duş başlığı setleri ile esnek evye boruları ön plana çıkıyor. Ayrıca çamaşır suyu, deterjan ve atıştırmalık gıdalar da indirimde!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hot Wheels ones serisi tekli araba 299 TL

Hot Wheels tekli araba 129 TL

Disney Stitch pelüş 799 TL

Pufu Toys pelüş kedi 599 TL

Pelüş zürafa/kuzu 499 TL

Coco Surprise külahta pelüş 399 TL

Minecraft Goojitzu esnek figür 350 TL

Barbie wellness bebek 899 TL

Jurassic World hareketli dinozor 850 TL

Sessiz top 299 TL

Gokidy minkie biblo bebek 199 TL

Gokidy esnek güçlü hayvan figürleri 699 TL

Gokidy sürtmeli yarış motoru 399 TL

Vantuzlu sevimli pop it 199 TL

Sevimli dino sünger atış oyunu 299 TL

Gokidy gyrocar silikon teker uzaktan kumandalı araba 2,490 TL

Gokidy uzaktan kumandalı mini ekskavatör 1,190 TL

Vazoda blok çiçekler 1,250 TL

Dart 17" 6 oklu set 450 TL

Luiza 3+1 merdiven 999 TL

Luiza 4+4 merdiven 1,350 TL

Takım çantası 16" 299 TL

Çift taraflı 22 bölmeli organizer 175 TL

Fonksiyonel batarya ucu 100 TL

Lavabo filtre süzgeci 125 TL

Fonksiyonel batarya ucu (esnek/döner) 225 TL

Duş başlığı seti 150 TL

Turbo pervaneli duş başlığı seti 299 TL

Masajlı taraklı duş başlığı seti 275 TL

Fonksiyonel esnek eviye borusu 450 TL

Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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