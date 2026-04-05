Euro bugün kaç TL? 05 Nisan Pazar 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 05 Nisan 2026 tarihinde belirlenen değeri 51,46 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, döviz piyasalarındaki artan talep ve değişen ekonomik göstergelerle şekilleniyor. Ekonomik dalgalanmalar, euro üzerindeki oynaklığı artırırken, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikaları da etkili oluyor. Yatırımcılar, euro'nun bu seviyelerden nasıl etkileneceğini ve olası artışları dikkatle izliyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon verileri önemli bir rol oynuyor.

05 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro'nun değeri 51,46 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarında artan talep ile belirleniyor. Değişen ekonomik göstergeler de bu duruma katkı sağlıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, euro gibi para birimlerinde oynaklık yaratıyor. Olası jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikaları bu trendi etkiliyor.

Euro'nun mevcut seviyelerde kalması, Avrupa ekonomisinin büyüme dinamikleri ile bağlantılı. Enflasyon verileri de önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki ekonomik koşullar euro üzerindeki etkisini gösteriyor. Enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, euro'nun TL karşısındaki değerini etkiliyor. Yatırımcılar euro'nun bu seviyelerde kalıp kalmayacağını merak ediyor. Olası artışın yönünü de takip ediyorlar. Piyasa dinamiklerini ve makroekonomik verileri dikkatle analiz etmekte fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital platformlara ek maliyet kapıdaDijital platformlara ek maliyet kapıda
Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte koruduYurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,58
44,59
% 0.01
17:34
Euro
51,62
51,64
% 0.32
17:34
İngiliz Sterlini
59,18
59,21
% 0.39
17:34
Avustralya Doları
30,91
30,92
% 0.58
17:34
İsviçre Frangı
55,97
56,00
% 0.45
17:34
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.27
16:00
Çin Yuanı
6,49
6,49
% 0.21
17:34
İsveç Kronu
4,75
4,75
% 1.07
17:34
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

