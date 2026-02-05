FİNANS

Euro bugün kaç TL? 05 Şubat Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro, 5 Şubat 2026 tarihine göre 51,44 TL seviyesinde işlem görerek yatırımcılar için önemli bir gösterge haline gelmiştir. Euro'nun mevcut değeri, Türkiye'nin ekonomik durumu ve Avrupa'daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, döviz ticareti yapanlar için kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar, Euro'nun geleceği için ekonomik verileri ve siyasi gelişmeleri dikkatle izlemektedir.

Euro bugün kaç TL? 05 Şubat Perşembe 2026 euro ne kadar?
Cansu Çamcı

Euro, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da 51,44 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, mali piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır. Türkiye'nin ekonomik durumu da önemlidir. Avrupa'daki gelişmeler ise durumu etkileyen diğer bir unsurdur. Euro'nun mevcut değeri, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşır. Bu durum, döviz ticareti yapanlar için de dikkate alınması gereken bir parametre olmuştur. Özellikle son günlerde, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları etkin rol oynamaktadır. Türkiye'nin iç ekonomik dinamikleri de euro üzerinde etkili olmaktadır.

Euro'nun bu seviyelerde kalmasının altında global piyasalardaki dalgalanmalar bulunmaktadır. Uluslararası ticaretteki gelişmeler de önemlidir. Yatırımcılar, Euro'nun gelecekteki seyrini belirleyecek ekonomik verileri dikkatle izlemektedir. Aynı zamanda siyasi gelişmeleri de takip etmektedir. 51,44 TL'den işlem gören Euro, günlük döviz kurları arasında yer almaktadır. Ekonomik öngörülerin şekillenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Euro'nun bu seviyeleri, Türkiye'deki enflasyon ve faiz oranları ile ilişkilidir. Bu durum, yatırımcılara yeni fırsatlar sunma potansiyeli taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,53
43,54
% 0.04
09:39
Euro
51,40
51,46
% 0.05
09:39
İngiliz Sterlini
59,36
59,41
% -0.1
09:39
Avustralya Doları
30,35
30,37
% -0.29
09:39
İsviçre Frangı
55,89
55,94
% -0.16
09:39
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.65
09:30
Çin Yuanı
6,27
6,28
% 0.07
09:39
İsveç Kronu
4,83
4,84
% -0.17
09:38
döviz Euro
