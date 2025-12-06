FİNANS

Euro bugün kaç TL? 06 Aralık Cumartesi 2025 euro ne kadar?

Euro fiyatları 6 Aralık 2025 tarihinde 49,56 TL olarak belirlendi ve bu durum piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Güncel euro değeri döviz ticaretini etkilerken, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla da bağlantılıdır. Yerli yatırımcılar için euro/TL paritesi, yatırım stratejileri oluştururken kritik bir gösterge niteliğini taşıyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik veriler, euro fiyatlarındaki dalgalanmaları belirleyebilir.

Cansu Akalp

Euro fiyatları, 6 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00'da 49,56 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmaların etkilerini yansıtıyor. Ayrıca, ekonomik faktörler de bu seviyeyi etkiliyor. Güncel euro fiyatı, döviz ticaretini etkiliyor. Bunun yanı sıra, uluslararası ticaret ve yatırım kararları üzerinde de önemli bir rol oynuyor.

Yatırımcılar, euroya olan talepte dikkatli olmalı. Bu talep, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ile ilişkilidir. Bölgedeki ekonomik veriler de etkili olmaktadır. Euro’nun TL karşısındaki seviyeleri, yerli yatırımcılar için önemli bir gösterge. Yerli yatırımcılar, döviz stratejilerini bu seviyelere göre belirliyor.

Euro/TL paritesindeki hareketlilik, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin bir göstergesi olabiliyor. Ekonomik büyüme ile enflasyon oranları, euro’nun değerini belirleyen faktörlerden. Ayrıca, politika değişiklikleri de bu süreçte etkili. Önümüzdeki günlerde euro fiyatlarında değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler, ekonomik istikrar açısından önemli bilgiler verebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,52
42,54
% 0.07
23:59
Euro
49,55
49,57
% -0.06
23:59
İngiliz Sterlini
56,73
56,77
% -0.04
23:59
Avustralya Doları
28,22
28,25
% 0.46
23:59
İsviçre Frangı
52,87
52,90
% 0.03
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 1.06
23:50
Çin Yuanı
6,01
6,02
% 0.08
23:59
İsveç Kronu
4,52
4,52
% 0.23
23:59
