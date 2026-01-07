FİNANS

Euro bugün kaç TL? 07 Ocak Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatı, 07 Ocak 2026 itibarıyla 50,38 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra ekonomik gelişmelerin etkisiyle oluşuyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri, yatırımcılar ve ticaretle uğraşanlar için önemli bir referans noktasıdır. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve enflasyon verileri, euro'nun gelecekteki seyrini etkileyecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Euro bugün kaç TL? 07 Ocak Çarşamba 2026 euro ne kadar?
Cansu Akalp

07 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 50,38 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmalarının ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle oluşmaktadır. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki bu fiyatı, yatırımcılar ve ticaretle ilgilenenler için önemli bir referans noktasıdır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyon verileri ve uluslararası ticaret dengesi, euro’nun değerini etkileyen temel unsurlar arasındadır.

Günlük euro fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaları etkiler. Yatırım stratejileri üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Önümüzdeki günlerde euro üzerinde etkili olabilecek gelişmeler dikkatle izlenmeli. Ekonomik verilere yönelik beklentiler, Euro Bölgesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin seyri, yatırımcıların dikkatini çekecektir. 50,38 TL seviyesindeki euro fiyatı, yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bu durum piyasa dinamiklerinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sunmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 07 Ocak Çarşamba 2026 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,05
43,06
% 0.06
10:11
Euro
50,39
50,41
% 0.16
10:10
İngiliz Sterlini
58,22
58,24
% 0.18
10:11
Avustralya Doları
29,06
29,07
% 0.24
10:10
İsviçre Frangı
54,17
54,20
% 0.22
10:10
Rus Rublesi
0,53
0,54
% 0
03:00
Çin Yuanı
6,16
6,16
% 0.01
10:10
İsveç Kronu
4,68
4,68
% -0.01
10:10
