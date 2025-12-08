FİNANS

Euro bugün kaç TL? 08 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?

08 Aralık 2025 itibarıyla Euro'nun fiyatı 49,65 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Avrupa ekonomisindeki dalgalanmaların yanı sıra enflasyon ve para politikalarının etkisiyle şekillenmiştir. Euro'nun Türkiye ekonomisindeki belirsizliklerle ilişkili olarak değer kazanması, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle de bağlantılıdır. Yatırımcılar için güvenli liman olan Euro, Türk lirası ile döviz ticaretinde önemli bir dönüm noktası yaratıyor.

Euro bugün kaç TL? 08 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

08 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 49,65 TL olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa ekonomisindeki dalgalanmaların etkisiyle oluşmuş görünmektedir. Ayrıca, enflasyon oranları ve para politikalarının da bu değere etkisi var. Euro'nun TL karşısındaki değerinin artması, Türkiye ekonomisindeki belirsizliklerle ilişkilidir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Euro, pek çok yatırımcı ve ticari işletme için güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, fiyatlardaki yükselişin piyasalara olumlu ya da olumsuz etkiler yaratması bekleniyor.

Euro’nun bu fiyat seviyeleri, Türk lirası ile döviz ticaretinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. İthalatçı firmalar, artan Euro maliyetleri nedeniyle fiyatlandırmalarını gözden geçirmelidir. İhracatçıların rekabet gücü üzerinde farklı etkiler oluşabilir. Ekonomistler, Euro'nun bu seviyelerde kalması ya da daha fazla artış göstermesini takip ediyor. Türkiye’deki ekonomik dengeleri etkileyecek gelişmeler merak konusu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, Euro’nun değerini belirleyici şekilde etkileyebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,54
42,59
% 0.08
09:48
Euro
49,65
49,70
% 0.22
09:48
İngiliz Sterlini
56,76
56,80
% 0.06
09:48
Avustralya Doları
28,25
28,30
% 0.14
09:48
İsviçre Frangı
52,93
53,02
% 0.17
09:48
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.38
09:40
Çin Yuanı
6,02
6,03
% 0.13
09:48
İsveç Kronu
4,53
4,54
% 0.22
09:48
