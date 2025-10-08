Euro bugün kaç TL? 08 Ekim Çarşamba 2025 euro ne kadar?

Euro fiyatları 08 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00'da 48,48 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası döviz pazarındaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Euro, dünya genelinde önemli bir para birimidir. Politik ve ekonomik gelişmeler euroyu etkilemektedir. Bugünkü fiyat, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmaktadır. Yatırımcılar, euro'nun potansiyel alım satım fırsatlarını değerlendirebilir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları euro'nun değerini direkt etkileyebilir. Ayrıca jeopolitik olaylar da önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcıların bu durumları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri, ekonomik etkenlerle şekillenmektedir.