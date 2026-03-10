FİNANS

Euro bugün kaç TL? 10 Mart Salı 2026 euro ne kadar?

10 Mart 2026 itibarıyla euro fiyatı 51,28 TL olarak belirlenmiştir. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler, euro üzerindeki etkilerini sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve enflasyon oranları, euro fiyatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları izlerken yerli üreticilerin rekabet gücünü etkileyen faktörlere de dikkat etmelidir. Bu veriler, yatırım kararları açısından büyük önem taşımaktadır.

10 Mart 2026'da saat 09.00 itibarıyla euro fiyatı 51,28 TL olarak belirlendi. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dünya genelindeki siyasi durum da bu etkiyi arttırıyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir faktördür. Enflasyon oranları da euro fiyatlarının yönünü belirliyor. Yatırımcılar euro ile işlem yaparken bu dinamikleri dikkatle izliyor. Piyasalardaki dalgalanmalara hazırlıklı olmaya çalışıyorlar.

Döviz rezervlerinin durumu ve ticaret dengesi Euro fiyatlarının gelecekteki seyrine dair önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcılar için bu bilgiler kritik bir öneme sahiptir. Doğru kararlar alabilmek adına bu verileri dikkate almak önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,07
44,07
% 0.07
10:00
Euro
51,22
51,40
% 0.01
10:00
İngiliz Sterlini
59,26
59,40
% 0.16
10:00
Avustralya Doları
31,24
31,26
% 0.28
10:00
İsviçre Frangı
56,69
56,72
% 0.09
10:00
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.52
10:00
Çin Yuanı
6,40
6,40
% 0.15
10:00
İsveç Kronu
4,82
4,83
% 0.06
10:00
