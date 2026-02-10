FİNANS

Euro bugün kaç TL? 10 Şubat Salı 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 10 Şubat 2026 itibarıyla 51,95 TL’ye ulaşması, döviz piyasalarındaki dalgalanmanın önemli bir göstergesi oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, bu volatilitenin arkasındaki ekonomik faktörleri dikkate alarak stratejilerini belirlemeli ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

10 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 51,95 TL olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki dalgalanmaları gösteriyor. Son dönemlerdeki ekonomik gelişmeler dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalardaki hareketlilik, Euro'nun değerinde önemli etkiler yarattı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları, Euro'nun seyrini doğrudan etkiliyor. Enflasyon oranlarındaki değişiklikler de önemli bir faktör. Yatırımcılar, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini analiz ederken bu unsurları dikkate almalı.

Bugünkü Euro fiyatı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu, döviz piyasalarındaki volatiliteyi yansıtıyor. 51,95 TL'lik seviyeler, Euro'nun geleceği açısından geniş bir perspektif sunabiliyor. Türkiye’deki ekonomik koşullar döviz kurlarını etkileyebiliyor. Uluslararası ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar, Euro'ya yönelik stratejilerini belirlerken güncel fiyatlara odaklanmamalı. Piyasa dinamikleri ve makroekonomik faktörler de önem taşıyor. Euro'nun döviz piyasalarındaki performansı dikkatle izlenecek. Önümüzdeki günlerde bu konu daha fazla gündeme gelecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,61
43,63
% 0.07
10:54
Euro
51,97
51,98
% 0
10:54
İngiliz Sterlini
59,66
59,68
% -0.12
10:54
Avustralya Doları
30,83
30,85
% -0.26
10:54
İsviçre Frangı
56,85
56,87
% -0.03
10:54
Rus Rublesi
0,56
0,57
% -0.22
10:50
Çin Yuanı
6,31
6,31
% 0.14
10:54
İsveç Kronu
4,88
4,88
% -0.14
10:54
