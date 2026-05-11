FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 11 Mayıs Pazartesi 2026 euro ne kadar?

11 Mayıs 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 53,37 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasındaki talep ve arz dinamikleri ile ekonomik göstergelerden etkilenmektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, euro üzerindeki dalgalanmaları artırmaktadır. Yatırımcılar, bu seviyedeki euro fiyatının gelecekteki değişimlerini etkileyen makroekonomik faktörlere dikkat etmelidir. Ekonomik verilerin izlenmesi, yatırım kararları açısından kritik bir önem arz etmektedir.

Euro bugün kaç TL? 11 Mayıs Pazartesi 2026 euro ne kadar?
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

11 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00'da euro'nun fiyatı 53,37 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasında euroya olan talep ve arz dinamikleriyle şekillenmektedir. Ekonomik göstergelerin etkisi de önemlidir. Son dönemde euro, Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarıyla dalgalanmalar göstermektedir. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gelişmeler de bu dalgalanmalarda rol oynamaktadır.

Yatırımcılar, euro cinsinden mali işlemler yaparken dikkatli olmalıdır. Bu fiyatın gelecekteki değişimlerini etkileyen makroekonomik faktörlere odaklanmak gerekir. Günlük euro fiyatı, piyasalardaki belirsizliklerle ilişkilidir. Küresel ekonomik koşullar da bu durumu etkilemektedir. Özellikle, Avrupa’daki büyüme verileri büyük önem taşır. Enflasyon oranları ve merkez bankası açıklamaları da euro üzerinde belirleyici bir etki yaratır.

53,37 TL'lik fiyat seviyesi, yatırımcılar için fırsat ve risk tartışmalarına yol açmaktadır. Euro'nun gelecekteki performansını tahmin etmek zordur. Piyasada gerçekleşen gelişmeleri izlemek her zaman önemlidir. Ekonomik verilerin takip edilmesi, yatırım kararları için kritik öneme sahiptir.

Euro bugün kaç TL? 11 Mayıs Pazartesi 2026 euro ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklerden kaynaklı fiyatlamalar etkili oluyorKüresel piyasalarda jeopolitik gerginliklerden kaynaklı fiyatlamalar etkili oluyor
'699'un altına hiç düşmemişti, şimdi 200 TL' Akıllardaki soru yanıt buldu'699'un altına hiç düşmemişti, şimdi 200 TL' Akıllardaki soru yanıt buldu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,38
45,38
% 0.06
09:35
Euro
53,41
53,42
% -0.2
09:35
İngiliz Sterlini
61,72
61,74
% -0.29
09:35
Avustralya Doları
32,83
32,85
% -0.07
09:35
İsviçre Frangı
58,28
58,32
% -0.21
09:35
Rus Rublesi
0,61
0,61
% -0.03
03:00
Çin Yuanı
6,68
6,68
% 0.12
09:35
İsveç Kronu
4,90
4,91
% -0.29
09:35
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.