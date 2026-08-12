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Euro bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar?

12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Euro'nun fiyatı 55,12 seviyesinde belirlenmiştir. Bu durum, önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, Euro'nun değerini etkileyen ana faktörler arasında yer almaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve Euro Bölgesi'ndeki ekonomik veriler, Euro'nun seyrini yönlendirirken, jeopolitik belirsizlikler risk oluşturuyor.

Euro bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar?

12 Ağustos 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı saat 09:00 itibarıyla 55,12 olarak belirlendi. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, Euro'nun değerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle Euro Bölgesi'ndeki ekonomik verilerin açıklanması etkili oluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da Euro'nun değerini doğrudan etkiliyor.

Euro'nun mevcut fiyatı, uluslararası piyasalar üzerindeki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. ABD Doları ve diğer önemli dövizlerle olan ilişkisi, Euro'nun seyrini etkileyen bir faktör. Bu nedenle yatırımcılar, Euro'daki değişimleri yakından takip etmelidir. Gelecekteki yatırımları açısından bu durum kritik önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar? 1

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Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,75
47,76
% 0.06
10:19
Euro
55,14
55,16
% 0.02
10:19
İngiliz Sterlini
64,57
64,58
% 0.11
10:19
Avustralya Doları
33,71
33,74
% 0.06
10:19
İsviçre Frangı
58,81
58,84
% -0.07
10:19
Rus Rublesi
0,58
0,58
% -0.27
10:10
Çin Yuanı
7,08
7,08
% 0.05
10:19
İsveç Kronu
5,01
5,01
% 0
10:19
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