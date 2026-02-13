FİNANS

Euro bugün kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro, 13 Şubat 2026 tarihinde 51,87 TL ile işlem görerek Türk Lirası karşısında değer kazandı. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların ve Avrupa Merkez Bankası’nın olası değişikliklerinin etkisiyle şekillendi. Yatırımcılar, Euro’nun değerinin Türkiye ekonomisindeki makroekonomik göstergelerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu dikkatle izliyor. Euro'nun piyasadaki durumu, ithalat ve ihracat fiyatlarını doğrudan etkileyerek ekonomik dengelerde değişikliklere yol açabiliyor.

Cansu Çamcı

Euro, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00'da 51,87 TL civarında işlem görmekte. Bu durum, Avrupa para biriminin Türk Lirası karşısında değer kazandığını gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar da bu fiyatı etkiliyor. Son günlerde, küresel ekonomik verilerdeki değişiklikler dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki olası değişimler de Euro'nun değerini etkiliyor.

Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak hareket ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanma artıyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ipuçları sunuyor. Düşük enflasyon ve işsizlik oranları, cari açık gibi makroekonomik göstergeler yatırımcılar için önemli. Euro üzerindeki etkileri dikkatle izlenmeli.

Euro'nun değer kazanması veya kaybetmesi, Türkiye'deki ithalat ve ihracat fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, ekonomik dengelerde değişikliklere yol açıyor. Yatırımcıların, Euro'nun güncel durumunu takip etmesi önemli. Olası gelişmeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Euro bugün kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,73
43,75
% 0.21
09:50
Euro
51,86
51,87
% -0.14
09:50
İngiliz Sterlini
59,48
59,50
% -0.19
09:50
Avustralya Doları
30,85
30,88
% -0.21
09:50
İsviçre Frangı
56,77
56,81
% 0.12
09:50
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.23
09:50
Çin Yuanı
6,33
6,33
% 0.07
09:50
İsveç Kronu
4,89
4,89
% -0.04
09:50
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
