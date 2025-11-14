FİNANS

Euro bugün kaç TL? 14 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?

14 Kasım 2025 tarihinde Euro, 49,33 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, Türk Lirası'nın Euro karşısındaki dalgalanmalarını gösteriyor. Ekonomik göstergeler, merkez bankaları gibi faktörler döviz kurlarını etkiliyor. Euro’nun bu seviyede kalması yatırımcılar açısından kritik bir önem taşıyor. Alım satım işlemleri ve döviz stratejileri, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmaları dikkate alarak oluşturması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Ezgi Sivritepe

14 Kasım 2025 tarihinde Euro’nun fiyatı saat 09:00 itibarıyla 49,33 TL olarak belirlendi. Bu değer, Euro’nun Türk Lirası karşısındaki dalgalanmalarının bir yansımasıdır. Ekonomik göstergeler, uluslararası ilişkiler ve merkez bankaları, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Euro’nun bu seviyede işlem görmesi yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Piyasalarda çeşitli tartışmalara neden olmaktadır. Avrupa’daki ekonomik veriler ve Türkiye’nin döviz rezervleri, kurun gelecekteki seyrini belirlemektedir.

Euro’nun görünümü ve Türk Lirası karşısındaki seyri yatırımcılar için kritik bir durum oluşturmaktadır. 49,33 TL seviyesinin altında ya da üstünde kalmanın piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı henüz net değildir. Bu fiyat bandında Euro’nun alım satım işlemleri artabilir. Hem ithalat hem de ihracat yapan işletmeleri doğrudan etkileyebilir. Yatırımcılar döviz kurlarındaki değişiklikleri dikkatlice izlemelidir. Olası dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejiler geliştirmelidir.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,32
42,33
% 0.19
10:01
Euro
49,29
49,33
% 0.1
10:01
İngiliz Sterlini
55,68
55,71
% -0.25
10:01
Avustralya Doları
27,64
27,66
% 0.24
10:01
İsviçre Frangı
53,45
53,49
% 0.36
10:01
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.1
10:00
Çin Yuanı
5,96
5,96
% 0.19
10:01
İsveç Kronu
4,50
4,50
% 0.25
10:01
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
