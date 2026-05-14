Euro bugün kaç TL? 14 Mayıs Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro, 14 Mayıs 2026 tarihinde sabah saat 09:00'da 53,34 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar karşısında gösterdiği istikrar dikkat çekiyor. Euro, Avrupa ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar yaşıyor. Uluslararası ticaret süreçleri de bu dalgalanmaları etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları önemli bir etkendir. Faiz oranlarındaki değişiklikler de euro’nun değerini doğrudan etkiliyor.

Avrupa’daki ekonomik veriler, euro’nun gelecekteki performansını etkiliyor. Siyasi istikrar da önemli bir faktördür. Yatırımcıların euro fiyatlarını gözlemeleri kritik önem taşıyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip etmek şart.