Euro bugün kaç TL? 16 Ekim Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro, 16 Ekim 2025 itibarıyla 48,91 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, Türk lirası karşısında euro'nun değerindeki dalgalanmaların sonucudur. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, global ekonomik koşullar ve Türkiye’nin dış ticaret dengesi gibi makroekonomik gelişmeler bu durumu etkilemektedir. Yatırımcılar için euro'nun değeri, enflasyon oranları gibi etkenlerle dikkatle izlenmelidir.

Euro Fiyatları Son Dakika

16 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro, 48,91 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, Türk lirası karşısında euro'nun değerindeki dalgalanmaların ve piyasa dinamiklerinin bir yansımasıdır. Euro, Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünya genelinde önemli bir para birimidir. Ekonomik göstergeleri etkileyen bir rolü vardır.

Euro'nun 48,91 TL seviyesindeki fiyatı, son yıllardaki makroekonomik gelişmelerle bağlantılıdır. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları da bu durumu etkiler. Global ekonomik koşullar da euro’nun değerinde değişime sebep olmaktadır. Özellikle Avrupa ekonomik entegrasyonu önemli bir faktördür. Uluslararası ticaret ilişkileri de euro'nun değerinde dalgalanmalara yol açar.

Türkiye’nin dış ticaret dengesi ve döviz talebi, euro fiyatlarını etkileyen unsurlardır. Enflasyon oranları gibi etkenler de önemli rol oynar. Tüm bu unsurlar, yatırımcılar için euro'nun mevcut durumunu belirleyici kılar. Gelecek dönem stratejileri açısından euro'nun durumu dikkatle izlenmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,84
41,85
% 0.02
09:48
Euro
48,89
48,91
% 0.26
09:48
İngiliz Sterlini
56,24
56,26
% 0.2
09:48
Avustralya Doları
27,20
27,22
% -0.14
09:48
İsviçre Frangı
52,56
52,59
% 0.11
09:48
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.41
09:40
Çin Yuanı
5,87
5,87
% 0.03
09:48
İsveç Kronu
4,42
4,42
% 0.09
09:48
