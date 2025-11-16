FİNANS

Euro bugün kaç TL? 16 Kasım Pazar 2025 euro ne kadar?

Euro'nun 16 Kasım 2025'te belirlenen 49,13 değerinin analiz edilmesi, döviz piyasasında yatırımcılar için kritik bir dönüm noktası oluşturuyor. Avrupa ekonomisindeki dinamikler, Euro'nun seyrini etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve siyasi gelişmeler, kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir. Yatırımcıların bu değişkenleri dikkatle izlemek, doğru stratejik kararlar alabilmeleri için hayati öneme sahip.

Euro'nun Günlük Fiyat Analizi

16 Kasım 2025 tarihinde Euro'nun değeri 49,13 olarak belirlendi. Saat 09:00 itibariyle bu fiyat, yatırımcılar için önemli bir gösterge oldu. Avrupa ekonomisinin dinamikleri, döviz piyasasındaki dalgalanmalar Euro'nun değerini etkileyen faktörler arasında. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomik performansları Euro'nun seyrinde rol oynuyor.

Euro’nun mevcut fiyatı, yatırımcılar için farklı stratejik kararlar almak adına dikkate alınması gereken bir unsur. 49,13 seviyesindeki Euro, piyasalara dair önemli sinyaller veriyor. Ancak, bu durum aynı zamanda dalgalanmalara yol açabilecek gelişmelere açık. Ekonomik verilerin açıklanması ve siyasi gelişmeler Euro'nun gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyebilir. Küresel piyasaların da etkilerini göz önünde bulundurmak önem arz ediyor. Yatırımcıların bu faktörleri dikkatlice takip etmesi büyük önem taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,17
42,32
% -0.01
23:59
Euro
49,02
49,24
% -0.28
23:59
İngiliz Sterlini
55,52
55,83
% -0.29
23:59
Avustralya Doları
27,56
27,66
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
53,10
53,31
% -0.13
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.25
23:50
Çin Yuanı
5,94
5,96
% -0.05
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,48
% -0.54
23:59
