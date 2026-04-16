Euro bugün kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 euro ne kadar?

16 Nisan 2026'da euro, 52,95 TL seviyesine ulaşarak döviz piyasalarında dikkate değer bir yükseliş gösterdi. Bu artış, Avrupa ekonomisindeki büyüme beklentileri ve para politikaları ile bağlantılıdır. Global piyasalardaki belirsizlikler, euroya olan talebi artırırken, Türkiye'de de döviz fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Dış ticaret açığı ve enflasyon, euro üzerindeki baskıyı artıran diğer faktörlerdir. Yatırımcıların gelişmeleri dikkatle takip etmesi kritik önem taşımaktadır.

Euro bugün kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro’nun fiyatı 52,95 TL seviyesine ulaştı. Bu değer, döviz piyasalarında önemli bir trendin göstergesi. Ayrıca, ekonomik gelişmelerin de yansıması olarak değerlendirilebilir. Euro, son günlerdeki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bu durum, Avrupa ekonomisindeki büyüme beklentileri ile Euro Bölgesi'ndeki para politikalarıyla ilişkilidir. Global piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların euroya olan talebini artırıyor. Bu durum, euro’nun değer kazanmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Euro’nun bu seviyede işlem görmesi, Türkiye'deki döviz fiyatlarını etkiliyor. Yerel ekonomik koşullar da bu durumu etkileyen bir faktör. Dış ticaret açığı ve enflasyon gibi etmenler, euro üzerindeki baskıyı artırmakta. Yatırımcılar, euro fiyatını etkileyecek gelişmeleri dikkatle izlemeli. Piyasalar her an değişim göstermeye açıktır. Bu nedenle, bireysel yatırımcılar ile işletmeler için euro fiyatlarının takibi önemlidir. Önümüzdeki günlerde neler olacağı kestirilemez. Euro Bölgesi’ndeki ekonomik veriler ve politikalar, euro üzerindeki etkisini her zaman gösterecek.

Euro bugün kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın alacaklar dikkat! ‘En kötüsü geride kaldı’ Seviye verdiAltın alacaklar dikkat! ‘En kötüsü geride kaldı’ Seviye verdi
Sadece onlara yaptırım yok! Sadece onlara yaptırım yok!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,75
44,77
% 0.04
09:18
Euro
52,91
52,92
% 0.16
09:18
İngiliz Sterlini
60,84
60,89
% 0.22
09:18
Avustralya Doları
32,14
32,16
% 0.21
09:18
İsviçre Frangı
57,27
57,32
% 0.13
09:18
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.21
09:10
Çin Yuanı
6,57
6,57
% 0.07
09:18
İsveç Kronu
4,89
4,90
% 0.22
09:18
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

