Başakşehir'de 110.430 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı!

Başakşehir 4, Fuzul Topraktan'ın İstanbul'da kira öder gibi konut yatırımı yapmak isteyenlere sunduğu yeni projelerden biri olarak öne çıkıyor. Lansmana özel kampanya kapsamında projeye 110.430 TL'den başlayan taksitlerle dahil olunabiliyor. Bu ödeme modeli, tasarruf sahiplerine bütçelerini planlı şekilde yönetirken gayrimenkul yatırımı yapma fırsatı sunuyor. Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim.

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Başakşehir’de yeni bir dönem başlıyor

İstanbul’un en hızlı gelişen, dev sağlık kentlerine, ulaşım hatlarına ve modern yaşam alanlarına ev sahipliği yapan bölgesi Başakşehir, gayrimenkul yatırımcılarının bir numaralı tercihlerinin arasında olmayı sürdürüyor. Fuzul Topraktan’ın bölgedeki dördüncü hamlesi olan Başakşehir 4, duyurulduğu ilk andan itibaren yatırımcılardan ve ev sahibi olmak isteyenlerden yoğun talep görüyor.

Projenin gördüğü bu yoğun ilginin arkasında, lokasyon avantajının yanı sıra sunduğu yüksek prim potansiyeli yer alıyor. Geleneksel konut alım yöntemlerinin aksine, projenin henüz başında toprak payı üzerinden sürece dahil olan yatırımcılar, inşaat aşamaları ilerledikçe yaşanacak değer artışından doğrudan faydalanabiliyorlar. Bu durum, Başakşehir 4'ü hem kısa vadede kârlı bir enstrüman arayanlar hem de uzun vadede nitelikli bir mülk edinmek isteyenler için odak noktası haline getiriyor.

Fuzul Topraktan güvencesiyle "Topraktan Eve" modeli

Konut piyasasında doğru projeyi seçmek kadar, projenin arkasındaki güce güvenmek de büyük önem taşıyor. Sektörde köklü geçmişi ve imza attığı başarılı projelerle tanınan Fuzul Topraktan, Başakşehir 4 projesinde de yatırımcısına büyük güven aşılıyor. Şeffaf süreç yönetimi ve sistemsel güvenceler sayesinde, tasarruf sahipleri hiçbir mali belirsizlik yaşamadan yatırımlarını gerçekleştirebiliyorlar.

Geliştirilen bu sistem, özellikle dalgalı ekonomik dönemlerde birikimlerini enflasyona karşı korumak ve gayrimenkul gibi kalıcı bir varlığa dönüştürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Yatırımcılar, projenin her aşamasını yakından takip edebilirken, sunulan kurumsal güvenceler ve şeffaf süreç yönetimi sayesinde yatırımlarını güvenle planlayabiliyor.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Fuzul Topraktan kalitesi ve güvencesiyle Başakşehir’in en yeni projesinde yerinizi ayırtmak, size en uygun daire tipini seçmek ve bütçenize özel ödeme planları hakkında detaylı bilgi almak oldukça kolay.

Projenin sınırlı sayıdaki kontenjanından ve lansmana özel 110.430 TL'den başlayan taksit fırsatından yararlanmak için 444 44 06 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya doğrudan fuzultopraktan.com.tr resmi web sitesini ziyaret ederek bilgi talep formu doldurabilirsiniz.

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