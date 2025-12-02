FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 2 Aralık Salı 2025 euro ne kadar?

Euro, 2 Aralık 2025 tarihinde 49,34 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, döviz piyasasındaki dalgalanmaları gösterirken, Avrupa ekonomik gelişmeleri ve Türkiye'nin verileri ile şekillenen bir belirsizliği de işaret etmektedir. Yatırımcılar için önemli bir referans noktası olan euro fiyatları, yurtiçindeki döviz kurlarındaki kritik değişimlerle birlikte uluslararası ticaret yapan firmaların döviz risklerini yönetme gerekliliğini artırmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 2 Aralık Salı 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Euro, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 49,34 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri sürekli olarak güncellenmektedir. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik verileri ile birlikte bu güncellemeleri etkileyen faktörlerdir. Euro'nun mevcut seviyesi, yatırımcılar için önemli bir belirsizlik sunmaktadır. Döviz piyasalarındaki riskler ve makroekonomik faktörler, bu belirsizliği artırmaktadır.

Yurtiçindeki döviz kurlarındaki dalgalanmalar önemli bir kritiktir. Avrupa Merkez Bankası'nın kararları da euro fiyatlarını etkiler. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, euro fiyatlarının yönünü belirler. 49,34 TL seviyesindeki euro, yatırımcılar için referans noktasıdır. Bu durum, uluslararası ticaret yapan firmalar için de önem taşır. Firmalar, döviz risklerini yönetmek zorundadır. Önümüzdeki günlerde euro fiyatlarının yönü belirsizliğini koruyacaktır. Global ekonomik dinamikler, bu belirsizliğe zemin hazırlar.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için masada hangi oran var? Uzmanlar rakam verdi (26 bin, 27 bin, 28 bin, 30 bin)Asgari ücret için masada hangi oran var? Uzmanlar rakam verdi (26 bin, 27 bin, 28 bin, 30 bin)
TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesiTCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,47
42,48
% 0.1
09:31
Euro
49,32
49,35
% 0.06
09:31
İngiliz Sterlini
56,13
56,17
% 0.07
09:31
Avustralya Doları
27,82
27,84
% 0.25
09:31
İsviçre Frangı
52,75
52,78
% 0.09
09:31
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.27
09:30
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.11
09:31
İsveç Kronu
4,49
4,49
% 0.07
09:31
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.