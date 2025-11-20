Euro bugün kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?

20 Kasım 2025 tarihinde sabah saat 09:00'da euro, 48,90 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat son günlerdeki piyasa dalgalanmalarının ardından dikkat çekici bir düzey. Euro'nun bu seviyeye ulaşmasında Euro Bölgesi'ndeki ekonomik verilerin büyük rolü var. Küresel piyasalar da etkili oldu. Enflasyon oranları, Avrupa Merkez Bankası'nın olası para politikası değişikliklerini beraberinde getiriyor. Bu durum euro üzerinde belirleyici etkiler yaratıyor.

Euro fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yerel ekonomik koşullardaki belirsizlikler, yatırımcıların euroya olan talebini etkileyebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanma, piyasalarda yeni stratejilerin geliştirilmesine yol açıyor. Euro’nun 48,90 TL fiyatı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilerle şekillenebilir. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini yakından takip etmesi önem taşıyor.