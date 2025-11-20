FİNANS

Euro bugün kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?

20 Kasım 2025 sabahında euro, 48,90 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro'nun bu dikkat çekici fiyatı, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik verilerin yanı sıra küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkileniyor. Düşen enflasyon oranları ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası değişiklikleri, euro üzerindeki belirleyici etkileri artırıyor. Yerel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların euroya dair kararlarını etkiliyor ve döviz kurlarında yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Euro bugün kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?

20 Kasım 2025 tarihinde sabah saat 09:00'da euro, 48,90 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat son günlerdeki piyasa dalgalanmalarının ardından dikkat çekici bir düzey. Euro'nun bu seviyeye ulaşmasında Euro Bölgesi'ndeki ekonomik verilerin büyük rolü var. Küresel piyasalar da etkili oldu. Enflasyon oranları, Avrupa Merkez Bankası'nın olası para politikası değişikliklerini beraberinde getiriyor. Bu durum euro üzerinde belirleyici etkiler yaratıyor.

Euro fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yerel ekonomik koşullardaki belirsizlikler, yatırımcıların euroya olan talebini etkileyebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanma, piyasalarda yeni stratejilerin geliştirilmesine yol açıyor. Euro’nun 48,90 TL fiyatı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilerle şekillenebilir. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini yakından takip etmesi önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,36
42,37
% 0.04
09:41
Euro
48,88
48,96
% 0.13
09:42
İngiliz Sterlini
55,42
55,50
% 0.28
09:41
Avustralya Doları
27,45
27,47
% 0.24
09:42
İsviçre Frangı
52,52
52,55
% -0.01
09:41
Rus Rublesi
0,52
0,53
% -0.32
09:40
Çin Yuanı
5,95
5,95
% 0.06
09:42
İsveç Kronu
4,43
4,44
% 0.08
09:42
döviz Euro
