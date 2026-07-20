FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 euro ne kadar?

20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla euro'nun değeri 54,01 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Yatırımcılar, euro'yu dikkatle izlemeye devam ediyor. Euro, enflasyon ve faiz oranları gibi ekonomik göstergelerden etkileniyor. Avro Bölgesi ekonomisi ve Eurozone ülkelerinin mali politikaları, euro'nun seyrini belirleyen unsurlar arasında. Ticari kararlar bu gelişmelere göre şekillenebilir.

Euro bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 euro ne kadar?

20 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00'da euro'nun değeri 54,01 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekillendi. Euro'nun bu seviyesi, önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yatırımcılar için euro, dikkatle izlenmesi gereken bir varlık. Avro Bölgesi ekonomisi ve Eurozone ülkelerinin mali politikaları önem taşıyor.

Günümüzde euro'nun değeri, ekonomik göstergelerle birlikte analiz edilmeli. Global finansal gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Euro’nun, enflasyon ve faiz oranları gibi birçok faktörden etkilendiği biliniyor. 54,01 TL'lik fiyat, gelecekteki ticaret hacimlerini etkileyebilir. Yatırımcılar, yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, euro’nun seyrini belirleyen gelişmelere odaklanıyor. Bu durum, karar alma süreçlerini şekillendirebilir. Euro, yatırım stratejilerini etkileyen önemli bir unsurdur. Ekonomik koşulların izlenmesi, gelecekteki fiyat hareketi bakımından kritik bir rol oynayacaktır.

Euro bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 euro ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Temmuz 2026Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Temmuz 2026
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,18
47,18
% 0.04
10:18
Euro
53,99
54,00
% 0.03
10:18
İngiliz Sterlini
63,55
63,57
% 0.09
10:18
Avustralya Doları
32,97
32,99
% 0.16
10:18
İsviçre Frangı
58,41
58,43
% -0.02
10:18
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.94
10:10
Çin Yuanı
6,96
6,97
% 0.1
10:18
İsveç Kronu
4,89
4,89
% 0
10:18
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.