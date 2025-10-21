FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 21 Ekim Salı 2025 euro ne kadar?

21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 48,82 TL olarak belirlenmiştir. Döviz piyasasında bu seviyede işlem gören euro, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Euro'nun değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, ekonomik büyüme, enflasyon ve uluslararası ticaret dengeleri gibi unsurlardan etkileniyor.

Euro bugün kaç TL? 21 Ekim Salı 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

21 Ekim 2025 tarihinde, euro'nun saat 09:00 itibariyle fiyatı 48,82 TL olarak belirlendi. Bu seviyede işlem gören euro, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, dünya genelindeki ekonomik verilerle bağlantılı. Euro bölgesindeki enflasyon, faiz oranları ve ekonomik büyüme, euro'nun değerini etkileyen unsurlar arasında. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişiklikler önemli bir rol oynuyor.

Döviz piyasasında uzun vadeli yatırım yapmayı planlayanlar, euro'nun değerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Gelişen ekonomik verilerin etkileri de önemli. Jeopolitik durumlar da yatırım kararlarında belirleyici rol oynayabilir. Euro'nun güncel fiyatları, ticaret yapan işletmeler için de kritik bir gösterge haline geliyor. Yatırımcılar ve işletmeler, piyasaları takip etmeye devam ediyor.
CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asgari ücret demek ki o kadar artacak ki pay konulmuş' Asgari ücret için kritik gün geldi'Asgari ücret demek ki o kadar artacak ki pay konulmuş' Asgari ücret için kritik gün geldi
3 ürün grubunu artık ülkeye giremeyecek 3 ürün grubunu artık ülkeye giremeyecek

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,96
41,97
% 0.02
09:31
Euro
48,82
48,83
% -0.13
09:31
İngiliz Sterlini
56,18
56,19
% 0.08
09:31
Avustralya Doları
27,23
27,24
% -0.33
09:31
İsviçre Frangı
52,89
52,93
% -0.06
09:31
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.31
09:30
Çin Yuanı
5,89
5,89
% 0.04
09:31
İsveç Kronu
4,44
4,45
% -0.13
09:31
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.