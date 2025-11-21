FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 21 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?

21 Kasım 2025 itibarıyla euro fiyatı 49,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, Avrupa ekonomisindeki gelişmelerin bir sonucudur. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyon verileri euro üzerindeki baskıları artırmaktadır. Yatırımcılar bu değişimlerin etkilerini yakından izlemekte, olası fırsat ve riskleri değerlendirmektedirler. Euro’nun Türk lirası karşısındaki yükselişi, ithalat ve ihracat dengelerini etkilemektedir.

Euro bugün kaç TL? 21 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Euro Fiyatları: 21 Kasım 2025 Analizi

21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da euro'nun fiyatı 49,00 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değer, Avrupa ekonomisindeki gelişmelerin yansımasıdır. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca enflasyon verileri, euro üzerindeki baskıları artırmıştır. Yatırımcılar, eurodaki fiyat hareketlerini izlemeye devam ediyor. Olası fırsatları ve riskleri değerlendiriyorlar.

Türk lirasının euro karşısındaki dalgalanması yerel ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Euro'nun 49,00 TL seviyesine yükselmesi, ithalat ve ihracat üzerinde sonuçlar doğurur. İthalat maliyetlerinin artması, yerli işletmelerin kârlılığını tehdit ediyor. İhracatçı firmalar ise euro bazında kazançlarını artırma fırsatı buluyor. Önümüzdeki günlerde euro'nun seyrini etkileyecek makroekonomik göstergeler önemlidir. Piyasa beklentileri yatırımcıların karar alma süreçlerinde etkili olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin'de sert düşüş: Fed faiz indirimi beklentileri ve tasfiyeler piyasayı sarsıyorBitcoin'de sert düşüş: Fed faiz indirimi beklentileri ve tasfiyeler piyasayı sarsıyor
18-29 yaş arasındakiler dikkat!18-29 yaş arasındakiler dikkat!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,42
42,47
% 0.18
09:12
Euro
49,00
49,05
% 0.15
09:12
İngiliz Sterlini
55,59
55,66
% 0.22
09:11
Avustralya Doları
27,35
27,39
% 0.26
09:12
İsviçre Frangı
52,73
52,81
% 0.41
09:12
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.39
09:10
Çin Yuanı
5,96
5,97
% 0.24
09:12
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.34
09:12
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.