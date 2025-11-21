Euro bugün kaç TL? 21 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?

Euro Fiyatları: 21 Kasım 2025 Analizi

21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da euro'nun fiyatı 49,00 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değer, Avrupa ekonomisindeki gelişmelerin yansımasıdır. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca enflasyon verileri, euro üzerindeki baskıları artırmıştır. Yatırımcılar, eurodaki fiyat hareketlerini izlemeye devam ediyor. Olası fırsatları ve riskleri değerlendiriyorlar.

Türk lirasının euro karşısındaki dalgalanması yerel ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Euro'nun 49,00 TL seviyesine yükselmesi, ithalat ve ihracat üzerinde sonuçlar doğurur. İthalat maliyetlerinin artması, yerli işletmelerin kârlılığını tehdit ediyor. İhracatçı firmalar ise euro bazında kazançlarını artırma fırsatı buluyor. Önümüzdeki günlerde euro'nun seyrini etkileyecek makroekonomik göstergeler önemlidir. Piyasa beklentileri yatırımcıların karar alma süreçlerinde etkili olacaktır.